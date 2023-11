Wie Welden zum Thema Bahnausbau steht

Plus Zwar wäre Welden von keiner der vorgestellten Bahntrassen zwischen Ulm und Augsburg direkt betroffen, dennoch gibt es Bedenken.

Der geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg beschäftigt die Gemeinden im Augsburger Land. Nun wurde auch im Weldener Gemeinderat darüber diskutiert. Zwar ist Welden von keiner der vier Trassenvarianten direkt betroffen, wie Bürgermeister Stefan Scheider anhand einer Skizze zeigte. Trotzdem wollte er und seine Marktrate Bedenken zum Projekt äußern.

Sie machten auf das vorhandene Waldaufkommen und das Landschaftsschutzgebiet aufmerksam, sodass sorgfältig im Natur- und Artenschutz sowie im Jagdrecht abgewogen werden müsste. Große betroffene Waldgebiete befinden sich im Eigentum der Bayerischen Staatsforsten. Die Forstverwaltung müsste ebenfalls gehört werden. Außerdem sind die in der Regionalplanung bekannt gegebenen Flächen für Windkraft zu berücksichtigen.