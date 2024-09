Wirbelsäulengymnastik für mehr Kraft und Balance

Regelmäßige Wirbelsäulengymnastik führt zu einer Verbesserung von Aufrichtung, Kraft und Balance. Trainieren können das Interessierte in einem VHS-Kurs in Welden, der ab 26. September, immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr in Welden stattfindet (letztes Treffen: 6. Februar 2025). Die Übungen zur Lockerung und Dehnung der gesamten Muskulatur werden durch verschiedene Entspannungsübungen ergänzt. Mitzubringen sind bequeme Turnkleidung, Handtuch, Isomatte, Theraband und Redondo/Pilates Ball (falls vorhanden). Die Gebühr beträgt 79 Euro (gültig bis 6 Teilnehmende) oder 72,50 Euro (gültig ab 7 Teilnehmenden). Treffpunkt ist im Musiksaal der Grund- und Mittelschule, Ganghoferstraße 12, in Welden. Anmeldung über die VHS unter Telefon 08293/9518202 oder per E-Mail an emersacker-heretsried@vhs-augsburger-land.de sowie online auf https://vhs-augsburger-land.de. (AZ)