Wo sich die Bücherei am Leserwunsch orientiert

Die Weldener Bücherei hat mehr als 10.000 Medien im Angebot. Das Rennen um Platz 1 der am häufigsten ausgeliehenen Bücher macht 2022 ein Kinderbuch.

Während der Corona-Pandemie war vieles nicht möglich. Das Team der Bücherei in Welden wollte trotzdem für seine Leser da sein. "Wir versuchen, uns sehr an den Wünschen der Leser zu orientieren", erklären die Mitarbeiter. 19 sind es in der Weldener Bücherei im Moment. Sie sind für 10.500 Medien zuständig. Ingrid Walthers "Madame Beaumarie und der Winter in der Provence" ist das Allerneueste.

Wobei das Kinderbuch "Käpt'n Sharky und der Riesenkrake" von Jutta Langreuter und Silvio Neuendorf 2022 am häufigsten ausgeliehen wurde. Die Bücherei legt überhaupt großen Wert auf den Kinderbereich. Die 484 Nutzer sollen außerdem so aktuell wie möglich mit neuem Lesestoff versorgt werden. Dementsprechend empfehlt das Weldener Büchereiteam auch ein Buch, das erst 2022 erschienen ist: "An den Ufern von Stellata" von Daniela Raimondi beschäftigt sich mit einer außergewöhnlichen italienischen Familie vor dem Hintergrund der letzten 200 Jahre italienischer Geschichte. Das älteste Werk in der Bücherei stammt aus dem Jahr 1986. Ludwig Langenmair befasst sich darin mit dem Ort Welden unter dem Titel "Ein Markt mit reicher Vergangenheit".

Wer in Ruhe durch die Bücherregale in der Bücherei in der Ganghoferstraße stöbern will, kann dies mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 11.30 Uhr tun. (AZ)