Ziegelhersteller aus Dachau übernimmt Unternehmen aus Welden

Die Firma DiHa GmbH aus Welden ist nun Teil eines Ziegelherstellers aus Dachau. Alle 40 Mitarbeitenden werden übernommen. Einer der Geschäftsführer wird in den Ruhestand verabschiedet.

Das Unternerhmen Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG aus Dachau hat rückwirkend zum 1. Januar die DiHa GmbH aus Welden übernommen. Die 1996 gegründete Firma DiHa (Dichtes Haus) ist in der Branche bestens bekannt für ihre Dämmsysteme für wärmebrückenfreies Bauen und die Gebäudesanierung.

DiHa wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen tätig sein

"DiHa passt perfekt zu Hörl+Hartmann", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Michael Hörl. DiHa-Firmengründer Anton Kempter sieht in der Übernahme einen Gewinn für beide Unternehmen. Aus der Übernahme resultierten sinnvolle Synergien bei bestehenden Ziegelsystemprodukten wie etwa Rollladenkästen. Diese fertigt Hörl+Hartmann in seinem Werk in Gersthofen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen unter anderen Dämmschalungen für Stützen und Säulen sowie Leichtbauprodukte für Lüftungssysteme, Rollladen, Jalousien und Pfetten her. Die Übernahme von DiHa ermögliche Hörl+Hartmann zudem den Eintritt in den Sanierungsmarkt. Die Weichen zur Entwicklung neuer gemeinsamer Produkte in den nächsten Jahren seien damit bereits gestellt.

DiHa-Firmengründer Anton Kempter (rechts) und Geschäftsführer Konrad Wetzstein sehen in der Übernahme einen Gewinn für beide Unternehmen. Foto: Hörl+Hartmann

Andreas Klob und Stefan Kempter bleiben Geschäftsführer

Die DiHa wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen tätig sein. Der Firmengründer und Geschäftsführer Anton Kempter wird in Zukunft als Berater fungieren. Geschäftsführer Konrad Wetzstein wird das Unternehmen verlassen und in den Ruhestand verabschiedet. Andreas Klob und Stefan Kempter bleiben wie bisher Geschäftsführer. Zudem wurden alle 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Beschäftigungsgarantie übernommen. (AZ)