Zugmaschine streift in Welden ein Auto auf der Gegenseite

Der Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger hat sich beim Vorbeifahren an einem geparkten Wagen verschätzt. Das hatte Folgen.

Eine Zugmaschine mit Anhänger ist bei Welden in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag auf der Uzstraße in Welden.

Der 45-jährige Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger wollte dort an einem geparkten Wagen vorbeifahren. Dabei verschätzte er sich laut Polizei beim Ausscheren etwas mit der Geschwindigkeit des Gegenverkehrs und streifte das entgegenkommende Auto eines 60-jährigen Mannes noch hinten links mit dem Reifen. Es entstand an dessen Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (kar)