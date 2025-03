Erfolgreicher Hut-Verkauf zugunsten der Kartei

Strahlender Sonnenschein macht Strohhüte zu sinnvollen Begleitern. Dass die Narren und Närrinnen in Welden und Zusmarshausen unserem Team bei tollem Wetter so viele Hüte abnahmen, hat uns dennoch überrascht. So kamen an den beiden Tagen fast genau 300 Euro zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zusammen. Die schicken Hüte werden wir 2025, die Kartei der Not wird heuer 60, noch öfter gegen Spenden abgeben. Wann und wo genau, das wird noch bekannt gegeben. (AZ)

