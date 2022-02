Geparkte Autos angefahren: Unfallfluchten in Welden und Zusmarshausen

In Welden und Zusmarshausen werden jeweils bereits geparkte Autos angefahren. In beiden Fällen machen sich die Verursacher aus dem Staub.

Bereits am Samstag stand laut Polizei um 18.50 Uhr in der Wertinger Straße in Zusmarshausen am rechten Fahrbahnrand ein Fiat-Ducato-Kleintransporter. Vermutlich streifte der noch unbekannter Verursacher mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges den linken Außenspiegel des Transporters. Der Unfallflüchtige verursachte einen Sachschaden von 300 Euro. Der zweite Vorfall spielte sich in Welden ab.

Unfallverursacher fuhr offenbar ein grünes Fahrzeug

Dort stand am Montag zwischen 8 und 11 Uhr auf einer Parkfläche in der Straße Straßfeld ein weißer Audi A4 Avant. Bei ihrer Rückkehr stellte die Fahrzeughalterin einen Schaden am hinteren linken Fahrzeugeck fest. Anhand des Lackabriebs dürfte es sich laut Polizei um ein grünes Verursacherfahrzeug handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Da sich bislang kein Unfallbeteiligter meldete, bittet die Polizei Zusmarshausen um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)