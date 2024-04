Zwei Unfälle im Holzwinkel

Zwei Unfälle haben sich am Donnerstag ereignet. Einer in Welden, einer in Zusmarshausen.

Ein 37-jähriger Sattelzugfahrer ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen in Zusmarshausen unterwegs gewesen. Dabei fuhr er in der Straße Straße „Am Wasserberg“ rückwärts in Richtung Waldstraße - und übersah ein Auto. Der Sattelzug stieß mit dem Ford einer 39-Jährigen zusammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 1000 Euro.

Unfall bei Welden während des Überholens

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstag um 9.40 Uhr. Dabei befuhr ein 62-jähriger Kleintransporterfahrer die neue Umgehungsstraße von Adelsried Richtung Welden. Hinter ihm befand sich ein 41-jähriger Seat-Fahrer. Etwa einen Kilometer vor Welden setzte der 41-Jährige - laut Polizei ordnungsgemäß - zum Überholen des Kleintransporters an. Als sich beide Fahrzeuge annähernd auf gleicher Höhe befanden, wollte der Transporterfahrer nach links in den ehemaligen Holzlagerparkplatz einbiegen. Dabei übersah er den Seat.

Dessen Fahrer bremste zwar laut Polizei sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird mit rund 2500 Euro angegeben. (AZ)