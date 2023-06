Zwei Ladeneinbrüche in einer Nacht

Gleich zweimal haben Unbekannte in einer Nacht in Welden die Zugänge zu Betrieben aufgebrochen und dort in die Kasse gegriffen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in zwei Geschäfte in Welden eingebrochen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Gärtnerei in der Utzstraße. Unbekannte hebelten dabei die Haupteingangstür auf und verschafften sich so Zutritt. Aus zwei Kassen wurde Bargeld im höheren dreistelligen Bereich gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

In derselben Nacht gab es noch einen ähnlichen Vorfall. Dabei wurde die Zugangstür zu einer Pizzeria in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Hier erbeuteten die Unbekannten Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 1000 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (jah)

