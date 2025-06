Welle von Schockanrufen im Augsburger Land - Polizei gibt Tipps

Zu einer Welle an Schockanrufen kam es am Dienstag im Augsburger Land. Das berichtet die Polizei. Demnach gaben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus oder behaupteten, dass es einen Unfall in der Familie gab. Die Zusmarshauser Polizei berichtet von Fällen in Bonstetten, Altenmünster, Horgau und Fischach.

Betrüger gaben sich zum Teil als Polizisten aus

Die Anrufer teilten mit, dass ein Kind einen schweren Unfall gehabt habe und nun Gel für die Auslösung aus der Haft benötigt werden würde. In anderen Fällen meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter und versuchte Informationen über vorhandenes Bargeld oder Schmuck zu erlangen. In allen Fällen wurde von den Angerufenen optimal reagiert. Sie gingen auf keine Forderungen ein und beendeten das Gespräch, berichtet die Polizei. Dennoch warnen die Beamten:

Tipps der Polizei: So schützen Sie sich vor Telefonbetrügern

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110 oder die Nummer Ihrer Polizeiinspektion. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sic hunter Druck gesetzt fühlen.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 oder die Ihnen bekannte Nummer Ihrer Polizeiinspektion, die Polizei.

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. (kinp)