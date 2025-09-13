Tempelritter befördern Wolfgang Wimmer aus Langenreichen zum Offizier

Vertreter aus 18 Nationen haben am Weltkonvent der Tempelritter in Augsburg teilgenommen. Die Leitung dieser alljährlich zelebrierten Veranstaltung hatte der Großmeisters des Ordens, Jacques Dubos aus der Schweiz. Das Deutsche Großpriorat, vertreten von Cosmin Todorut, hatte sich seit März intensiv mit der Organisation beschäftigt. Ordenskaplan Monsignore Don Gino di Ciocco aus Italien hielt den Gottesdienst in der evangelischen St. Johanneskirche. Im Mittelpunkt der zwei Tage dauernden Veranstaltung stand die Erhebung zu Rittern und Damen. Aus regionaler Sicht bemerkenswert war die Beförderung von Wolfgang Wimmer aus Langenreichen zum Offizier.

Altes Zeremoniell

Die Eröffnung bildeten ein Willkommensdinner und eine Ritterwache – ein Zeremoniell, dass nach altem Ritual dargeboten wurde, um die künftigen Damen und Ritter für die Erhebung vorzubereiten und ihnen die Besonderheit von Würdenträgern zu verdeutlichen.

Die Erhebung in den Adels- und Ritterstand erfolgte während eines vom Großmeister gehaltenen Gottesdienstes, an den sich die Weihe des Ordenskaplans anschloss. Zehn Ordensmitglieder des Deutschen Großpriorats wurden dabei in den Rang eines Ritters beziehungsweise einer Dame erhoben.

Im feierlichen Rahmen beförderte Dubos verdiente Ordensleute. Der im Meitinger Ortsteil Langenreichen beheimatete Wolfgang Wimmer wurde in diesem Rahmen zum Offizier erhoben, gleichzeitig vom Amt des Komturs für Augsburg entbunden und als Komtur für Eichstätt eingesetzt. Der Großzeremoniar des Großpriorats Deutschland bemerkte zur Veranstaltung: „Das Konvent bot die Möglichkeit der internationalen Kontaktaufnahme, aber auch der Abstimmung innerhalb der Großpriorate mit der Ordensführung.“

Icon vergrößern Tempelritter aus 18 Nationen nahmen am Weltkonvent in Augsburg teil. Foto: Peter Heider Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tempelritter aus 18 Nationen nahmen am Weltkonvent in Augsburg teil. Foto: Peter Heider

Thema weiterer Besprechungen unter der Leitung des Großmeisters war unter anderem die künftige Ausrichtung und das gemeinnützige Wirken des Ordens. So präsentierten zum Beispiel Österreich und Portugal ihre humanitären Hilfsprojekte. Im Falle des Großpriorats Österreich werden diese seit 32 Jahren vom derzeitigen Generalgroßprior Manfred Augustin geleitet. Eine Spendensammlung unter den Konvent-Teilnehmern brachte einen vierstelligen Betrag, der von der ansässigen Komturei Augsburg nun einem gemeinnützigen Zweck zugeführt wird.

Lobesworte von internationalen Teilnehmern

Abschließend äußerten sich alle internationalen Teilnehmer überaus positiv über die Organisation und Ausrichtung dieses Konvents. Ein besonderes Lob galt dem Deutschen Großpriorat und den dazu beauftragten Personen wie Wolfgang Wimmer. Diesem Lob schlossen sich der Groß- und Vizegroßmeister des Ordens an. (Peter Heider)

