Wie Kickbox-Weltmeisterin Tina Schüssler jetzt als Sängerin durchstartet

Vor dem ersten Weihnachtsfest im eigenen Haus in Stadtbergen stehen Tina Schüssler und ihr Sohn Kevin vor einem Gewissenskonflikt. „Sollen wir einen echten Baum kaufen oder einen aus Plastik online bestellen?“, so lautet die Frage. Als naturverbundene Vegetarierin widerstrebt es ihr, einen Baum zu fällen. Als die neben den Toten Hosen und den Ärzten einzige offizielle deutsche „Artist for Sea Shepherd“ lehnt das Mitglied dieser Umweltorganisation Plastik generell ab. Eine Lösung scheint schwierig, aber in Sicht: „Wir nehmen einfach einen Baum von einer unserer Baustellen, der so oder so weichen muss“, sagt die Powerfrau, die noch immer im Familienbetrieb mitarbeitet.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tina Schüssler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Raab Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis