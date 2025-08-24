Was tun, wenn man eine Fledermaus findet?

Zurzeit haben Fledermausretter und -retterinnen Hochsaison. Das weiß auch Gesche Rieblinger aus Großaitingen. „In der Wochenstubenzeit von Anfang Juni bis August finden wir immer wieder junge Fledermäuse“, erzählt sie. Diese seien oft von ihren Müttern vernachlässigt worden oder bei ersten Flugversuchen abgestürzt. „Oder sie lernen fliegen und flattern dabei über gekippte Fenster in Räume“, sagt die ehrenamtliche Fledermausretterin.

Landet eine Fledermaus im Wohnraum, empfiehlt Rieblinger Ruhe zu bewahren, ein Fenster zu öffnen und das Licht auszumachen. So finde das Tier in den meisten Fällen von selbst wieder den Weg nach draußen. Sonst kann etwa Gesche Rieblinger helfen, eine von sechs Fledermausberaterinnen im Landkreis Augsburg. Die Großaitingerin ließ sich gemeinsam mit ihrer Tochter von der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege zu Beraterinnen im Fledermausschutz ausbilden. Seit sieben Jahren sind die beiden in diesem Ehrenamt aktiv und vernetzt. Mittlerweile hat sich im Landkreis Augsburg ein siebenköpfiges Team, darunter etwa Familie Studnicka aus Neusäß oder eine Tierärztin, auf Fledermäuse spezialisiert. „Wir tauschen uns aus und helfen uns auch untereinander“, erzählt Rieblinger.

„Fledermäuse, die tagsüber an sichtbaren Stellen gefunden werden, brauchen immer Hilfe.“ Gesche Rieblinger, Ausgebildete Beraterin im Fledermausschutz

Pflegetiere haben sie in der aktuellen Saison immer wieder. Meist rufen Menschen an, die eine Fledermaus am Boden gefunden haben. „Fledermäuse, die tagsüber an sichtbaren Stellen gefunden werden, brauchen immer Hilfe“, stellt die Expertin klar. Am besten werden die Tiere in einem Karton gesichert und zu Rieblinger oder eine der anderen Beratenden gebracht. Der Karton sollte Luftlöcher haben und gut verschließbar sein. Ein geknülltes Küchenhandtuch bietet den Tieren die Möglichkeit, sich zu verstecken. Gefüttert werden sollten die Säugetiere nicht. Ein bisschen Wasser von einem Löffel oder dem Deckel eines Marmeladenglases hilft. Doch weil Fledermäuse bei Angst beißen, sollten sie nur mit Handschuhen oder einem Tuch angefasst werden. Die Tiere können sich auch tot stellen. Daher sollten sie nicht gleich entsorgt, sondern erst zu einer Beratungsstelle gebracht werden.

Flugstunden erhalten die Fledermäuse bei Bedarf auch in Großaitingen

Rieblinger untersucht die Tiere dann und kümmert sich um leichtere Verletzungen. Andernfalls kommen die Tiere zu einem Arzt. Flugstunden für Jungtiere führt Familie Rieblinger in einem Raum mit Insektenschutzzelt durch. Darauf können die Tiere landen und anfliegen. „Wenn die jungen Fledermäuse dann jagen, also schnell wenden und manövrieren können, werden sie ausgewildert“, erklärt sie. Dafür hat Rieblinger im Garten eine Voliere mit einer Öffnung, aus der die Tiere selbstständig in die Freiheit gelangen. Besonders junge Tiere, die etwa von ihrer Mutter verstoßen wurden, zieht sie mit der Flasche groß. Manche Tiere sind nur ein paar Tage, andere drei Monate bei ihr.

Tipps aus Großaitingen für einen fledermausfreundlichen Garten

Rieblinger hat auch noch einige Ideen, um den eigenen Garten fledermausfreundlicher zu gestalten: Regentonnen, Fallrohre und Pools zu sichern oder Ausstiegshilfen zu schaffen, helfe auch anderen Tieren. Spalten am Haus dürften offen bleiben, schon ein Zentimeter bei der Holzverschalung oder alte Bäume und Totholz im Garten können Fledermäusen Unterschlupf bieten. Insektenfreundliche Pflanzen sorgen dafür, dass die Fledermäuse genug Nahrung finden. „Sie sind keine blutsaugenden Vampire, wie manchmal angenommen“, erklärt Rieblinger. Stattdessen fangen die Tiere teils tausende Mücken pro Nacht und andere Insekten. Klebefallen für Fliegen im Außenbereich oder in Ställen können auch für Fledermäuse gefährlich werden. Ob Fledermäuse im oder am eigenen Haus ihr Quartier haben, erkennt man übrigens am Kot der Tiere, erklärt Rieblinger: „Wenn man den Kot zerreibt, wird er zu einem leicht glänzenden Pulver im Unterschied zum Beispiel zu Mäusen.“

Icon vergrößern Oft landen junge Tiere bei Rieblinger. Diese werden mit der Flasche aufgezogen und bekommen Flugstunden. Foto: Gesche Rieblinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oft landen junge Tiere bei Rieblinger. Diese werden mit der Flasche aufgezogen und bekommen Flugstunden. Foto: Gesche Rieblinger

Ab etwa November gehen die Fledermäuse in den Winterschlaf, sagt sie. Manchmal werden die Tiere dann im Brennholz gefunden. Sie sollten dann dort gelassen und nicht mehr gestört werden. Vor dem Winterschlaf zählen Gesche RIeblinger und die anderen Fledermausschützenden die Tiere. „Wir klappern etwa die Kirchen im Umkreis ab, um zu schauen, ob dort Fledermäuse im Dachboden wohnen“, erzählt sie. Für die Zählungen haben sie eine Ausnahmegenehmigung zum Begehen von Fledermausgebieten. Denn die Tiere und ihre Quartiere sind streng geschützt.

Kontakt: Wer eine verletzte Fledermaus gefunden hat oder Rat braucht, erreicht Gesche Rieblinger per Telefon oder WhatsApp unter 0176/47100820.