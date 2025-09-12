Ärger über Unrat in Kleidercontainern: Ein Sammelsystem steht auf der Kippe

Das System, selbst alte Kleidung loszuwerden und anderen damit eine Freude zu machen, sollte allen Beteiligten ein gutes Gefühl bereiten. Doch immer öfter passiert es, dass dieses Angebot ausgenutzt wird. Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist dieses Problem so massiv geworden, dass dort bereits Altkleidercontainer abgebaut werden. Das Problem: Menschen verwenden die Container als Mülltonnen.
Landkreis Augsburg
