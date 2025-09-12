Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Werden Altkleidercontainer abgeschafft? So sieht es im Landkreis Augsburg aus

Landkreis Augsburg

Ärger über Unrat in Kleidercontainern: Ein Sammelsystem steht auf der Kippe

In Altkleidercontainer wird Müll oder entsorgte Lebensmittel geworfen. In Rosenheim werden Sammelstellen abgebaut. Wie ist die Situation im Landkreis Augsburg?
Von Lisa Bäuml
    • |
    • |
    • |
    In den Kleidercontainern landet immer öfters auch Müll, der dort natürlich nicht hingehört. Die Altkleidersammlung wird von Wohlfahrtsverbänden zunehmend in Frage gestellt.
    In den Kleidercontainern landet immer öfters auch Müll, der dort natürlich nicht hingehört. Die Altkleidersammlung wird von Wohlfahrtsverbänden zunehmend in Frage gestellt. Foto: epd (Symbolfoto)

    Das System, selbst alte Kleidung loszuwerden und anderen damit eine Freude zu machen, sollte allen Beteiligten ein gutes Gefühl bereiten. Doch immer öfter passiert es, dass dieses Angebot ausgenutzt wird. Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist dieses Problem so massiv geworden, dass dort bereits Altkleidercontainer abgebaut werden. Das Problem: Menschen verwenden die Container als Mülltonnen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden