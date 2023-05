Wertingen

Freibad Wertingen öffnet ohne Einschränkungen

Das Freibad Wertingen auf dem Judenberg öffnet am Pfingstsamstag.

Am Pfingstsamstag geht es in Wertingen los. Was Besucher des Wertinger Freibads wissen sollten.

Das Wertinger Freibad startet am kommenden Samstag, 27. Mai, seine diesjährige Saison. Das Personal des Freibades und des Betriebshofes bringen bis zu diesem Tag das Schwimmbecken, das Kinderbecken und die Außenanlagen auf Vordermann. Sowohl der Duschbereich für die Frauen als auch der Duschbereich für die Männer, welche in die Jahre gekommen waren, wurden nach Angaben der Stadt Wertingen komplett erneuert. Ferner wurde das Kinderbecken teilweise neu gefliest. Am Eröffnungstag gilt freier Eintritt für alle Besucher. Der Kiosk wird ab dieser Freibadsaison von einem neuen Pächter betrieben. Das Bad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass in das Freibad wird Besuchern bis um 19 Uhr gewährt. Bei schlechtem Wetter sind die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung kann unter der Telefonnummer 08272/2375 nachgefragt werden, ob das Bad bis 20.00 Uhr geöffnet ist. Es gelten laut Stadtverwaltung Wertingen nach derzeitigem Rechtsstand keinerlei Zutritts- oder sonstige Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie mehr. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich nicht mehr als 1000 Badegäste gleichzeitig im Bad aufhalten. Auf der Homepage der Stadt Wertingen finden Sie unter https://www.wertingen.de/familie-leben/freizeit/wertinger-freibad/ die sich jeweils im Freibad befindliche, aktuelle Anzahl an Badegästen. Die Eintrittspreise bleiben unverändert, die Tageskarte kostet zwischen 1,40 und 3,70 Euro. Auch dieses Jahr werden nach der zweijährigen, pandemiebedingten Pause 2020 und 2021 wieder Jahres- bzw. Saisonkarten angeboten. Der Vorverkauf für die Jahres- und Zehner-Karten findet an der Freibadkasse am Freitag, 26. Mai, von 8 bis 13.30 Uhr statt. Auch das Sunsplash Meitingen macht am Samstag auf Um Strom zu sparen, wird diese Saison nach Angaben der Stadt Wertingen das Kinderbecken vorrangig beheizt. Das große Schwimmerbecken werde aus technischen Gründen nachrangig beheizt, sobald das Kinderbecken auf Temperatur gebracht worden ist. Dieses Vorgehen sei einer der Gründe, warum die Eintrittspreise trotz enormer Steigerung der Energiekosten bereits seit einigen Jahren stabil gehalten werden können. Damit beide Becken wieder gleichmäßig und gleichzeitig beheizt werden können, ist eine größere Techniksanierung notwendig, welche rechtzeitig vor dem Beginn der nächsten Freibadsaison 2024 geplant ist. Lesen Sie dazu auch Gersthofen Saunadampf löst Fehlalarm in der Gersthofer Gerfriedswelle aus

