Letzte Wertstoffcontainer sollen bis Ende des Monats endlich kommen

Die Aufregung war in einigen Haushalten groß, als Ende des vergangenen Jahres klar wurde: Die neue Wertstofftonne im Landkreis Augsburg, die den Gelben Sack ersetzt und das Angebot erweitert, nimmt mit ihren 240-Liter-Gefäßen ganz schön viel Platz ein vor Wohnhäusern und Wohnanlagen. Jetzt sind die neuen Tonnen mit dem gelben Deckel seit gut einem Vierteljahr im Dienst, und die verantwortlichen Entsorgungsbetriebe haben vor allem Positives zu berichten. So seien im Landratsamt positive Rückmeldungen eingegangen, dass sich das Erscheinungsbild auf den Straßen am Leerungstag zum Besseren gewandelt habe.

