Ein Fahrrad im Wert von rund 5500 Euro ist am Dienstag in Gessertshausen gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrrad in der Bahnunterführung beim Bahnhof. Es ist weiß, blau und orange und von der Marke Haibike Xduro. Der oder die Täter entwendeten das Rad samt Schloss. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 8 usn 12.30 Uhr. (corh)

