22-jährige Autofahrerin überschlägt sich und muss ins Krankenhaus

Eine 22-jährige Autofahrerin war am Montag gegen 22.30 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe Westendorf kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie eine Böschung hinaufgefahren war, überschlug sich ihr Auto. Laut Polizei kam die 22-Jährige mit mittelschweren Verletzungen in die Uniklinik. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Freiwilligen Feuerwehren Meitingen und Westendorf waren im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro. (diba)

