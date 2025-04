85-Jähriger baut Unfall auf der B2 bei Westendorf

Auf der B2 ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 85-Jähriger gegen 7.15 Uhr bei Westendorf in Richtung Augsburg auf die viel befahrene Straße auf. Dabei übersah er offenbar das Auto einer 26-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, heißt es im Bericht der Beamten.

