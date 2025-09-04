Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B2

Ein 60-Jähriger ist bei einem Unfall auf der B2 bei Westendorf gestorben. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 4 Uhr in der Nacht auf Donnerstag in Richtung Augsburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Nordendorf und Westendorf kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überschlug sich sein Fahrzeug dabei mehrmals.

B2 nach Unfall in Fahrtrichtung Augsburg gesperrt

Der 60-Jährige aus dem Landkreis Donau-Ries wurde dabei aus seinem Auto geschleudert, heißt es im Bericht der Gersthofer Polizei. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er - trotz Reanimierung - noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Augsburg war von 4 Uhr bis ca. 8 Uhr komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. (kinp)