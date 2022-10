Zusammenstoß im Kreisverkehr: 6500 Euro Schaden

Ein Autofahrer nimmt einem anderen Wagen die Vorfahrt. Deswegen kommt es im Kreisverkehr bei Meitingen Nord zum Zusammenstoß.

Ein 38-jähriger Mann fuhr am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr, aus Richtung Thierhaupten kommend, in den Kreisverkehr vor der B2-Auffahrt Meitingen-Nord ein. Dabei übersah er laut Polizei das Auto einer 29-jährigen Frau, die zur gleichen Zeit den Kreisverkehr durchquerte. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (lig)