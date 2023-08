Bauarbeiten am Westendorfer Bahnhof fangen wieder an

Wieder einmal müssen sich Pendlerinnen und Pendler zwischen Augsburg und Donauwörth auf Erschwernisse einstellen. Der Grund sind Bauarbeiten in Westendorf.

Bahnsteigarbeiten der DB Netz in Westendorf, die von Go-Ahead Bayern für den Zeitraum vom Dienstag, 15. August, bis zum Montag, 11. September, veranschlagt wurden, betreffen Pendlerinnen und Pendler, die zwischen Augsburg, Donauwörth und Treuchtlingen fahren. Sollten etwa die verpatzten Arbeiten am Bahnsteig von Westendorf nach einem dreiviertel Jahr repariert werden?

Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter winkt ab: Nicht etwa der Bahnsteig auf der Westendorfer Seite, der im September 2022 nicht abgerissen und neu aufgebaut, sondern mit Beton aufgekippt wurde, was die Deutsche Bahn als „provisorische Bahnsteigerhöhung“ ausgab, wird gerade repariert. Stattdessen gibt es Bauarbeiten am Bahnsteig von Westendorf auf der anderen Seite. Die machen jedoch aktuell einen guten Eindruck, erklärt der Rathauschef, den die ausführende Firma detailliert über die Arbeiten informiert hat und den Worten nun offensichtlich auch Taten folgen lässt.

Wird die Planung so umgesetzt, wie sie Richter vorliegt, wird der Bahnhaltepunkt konzeptionell umgestaltet. Das Wartehäuschen wird versetzt und steht künftig am Eingang aus der Goldfeldsiedlung kommend. Der neue, ebenerdige Zugang zum Bahnsteig wird auf Höhe der Fahrradständer links abbiegen und dann zum Gleis führen. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über das Gewerbegebiet.

Fahrplanabweichungen der Bahn betreffen nicht nur Westendorf

Auch die Fahrplanabweichungen wurden transparent kommuniziert. Tagsüber entfallen die Züge der Linien RE80 und RB89. Die RB87 fährt auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth. Zwischen Meitingen und Augsburg entfallen die Züge der Linie RB87. Zwischen 19 und 1.30 Uhr bedient ein Schienenersatzverkehr die Strecke.

Und auch für das Provisorium am Bahnsteig 1 stellt die Deutsche Bahn AG eine gute Neuigkeit in Aussicht. Auf Rückfrage erklärt eine Sprecherin der Bahn: „Der provisorische Bahnsteig am Gleis 1 wird voraussichtlich von 4. Oktober bis 4. Dezember in den endgültigen Zustand mit einer Höhe von 76 Zentimetern über Schienenoberkante gebracht.“ Da der Bahnsteig in diesem Zeitraum nicht genutzt werden kann, ist aktuell davon die Rede, dass die Züge im Oktober auf Gleis 2 ausweichen sollen, im November solle dann ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Lesen Sie dazu auch

Die häufigen Sperrungen der Bahnlinie Augsburg – Donauwörth wegen Gleis- und Bahnsteigbauarbeiten und damit verbundenen Zugausfälle erregten schon bisher immer wieder den Unmut der Bahnbenutzer.