Bücher-Flohmarkt im Pfarrheim

Die Bücherei Westendorf organisiert einen Bücherflohmarkt. Dieser findet am Sonntag, 3. November, von 11 bis 16 Uhr im Pfarrheim statt. Es wird auch Kaffee und Kuchen, sowie Aktionen für Kinder geben. Der Gottesdienst zum Buchsonntag wird um 10 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert. Wer Bücher für den Flohmarkt spenden will, kann diese zu den Öffnungszeiten der Bücherei abgeben. Diese sind freitags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. (AZ)