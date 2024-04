Westendorf

12:00 Uhr

Das Schmütterle soll zum Erlebnis werden

Plus Die Renaturierung des Gewässers bei Westendorf hing jahrelang in der Warteschleife. Jetzt kommt etwas Bewegung in die Sache, allerdings mit Skepsis.

Von Steffi Brand

Die Renaturierung des Schmütterles könnte starten. Zumindest bestand in der Sitzung der Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft (TG) Westendorf III und des Gemeinderats Westendorf weitestgehend Einigkeit darüber, dass drei von vier angedachten Bauabschnitten umsetzbar seien. Das Vorhaben hing seit Längerem in der Warteschleife.

So soll es weitergehen: Die Entwurfsplanung, die nötig ist, damit das Amt für ländliche Entwicklung prüfen kann, ob die Planungen förderfähig sind, steht. Anschließend sind Genehmigungen vom Landratsamt und vom Wasserwirtschaftsamt einzuholen. Wie schnell die Renaturierung in der Praxis umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten, denn langwierige Genehmigungsprozesse und die Tatsache, dass die Renaturierung des Schmütterles jahrelang stockte, ließen im Gremium nur wenig Optimismus auf einen baldigen Maßnahmenbeginn erkennen. Auf die Renaturierung im Jahr 2025 zu spekulieren, sei „sportlich“, erklärte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter und formulierte die Hoffnung, dass das Projekt noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen