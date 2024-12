Der Weihnachtstrucker 2024 kommt auch an die Grundschule Westendorf

Die Johanniter arbeiten wieder auf Hochtouren, um die Pakete zu ihren Partnern in den Zielregionen zu bringen. Zeitgleich liefern ehrenamtliche Fahrer dort in kleinen Konvois Päckchen aus und unterstützen beim Verteilen vor Ort. Viele Pakete gehen in die Ukraine. Dennoch sollen auch die Menschen in anderen Ländern nicht vergessen. In der Grundschule Westendorf wurden wieder fleißig Päckchen gepackt und an den Weihnachtstrucker zur Weiterverteilung übergeben. Bei herrlichstem Sonnenschein holte der „Weihnachtsmann“ der Johanniter die liebevoll verzierten Pakete am Nikolaustag ab und bringt sie nun den vielen Familien, die dringend Unterstützung benötigen.

