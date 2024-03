Westendorf

Die Jugend von Westendorf bekommt einen eigenen Raum zum Chillen

Gemeinsam sorgen Sarah Steppich, Selina Leinfelder und Hanna Höchstätter (von links) für einen neuen Anstrich in ihrem Jugendraum. Martina Dill, die Jugendbeauftragte der Gemeinde Westendorf (rechts im Bild), berichtet, dass die Mädchen bereits im Vorfeld viel Zeit in die Organisation gesteckt haben.

Plus Drei Mädchen aus Westendorf haben dem neuen Jugendraum einen Anstrich verpasst. Jetzt fehlen noch ein paar Möbel, dann kann der Treff bald an den Start gehen.

Von Steffi Brand

Laute Musik tönt aus dem ehemaligen Dorfladen mitten in Westendorf. Der Grund: Hanna Höchstätter, Sarah Steppich und Selina Leinfelder haben der Wand einen neuen Anstrich verpasst – und singend und tanzend ging ihnen diese Arbeit leicht von der Hand. Im vorderen Bereich, gegenüber der Theke, die noch daran erinnert, dass hier einst Backwaren über den Ladentisch gegangen sind, kommt weiße Farbe an die Wand. Für den hinteren Bereich steht ein weiterer großer Bottich mit Farbe bereit, denn die Wand dort möchten die Mädchen in Altrosé streichen. So entsteht Pinselstrich um Pinselstrich mitten in Westendorf genau das, worauf die Jugendlichen schon so lange gewartet haben: ein Jugendraum.

Einst wurde der Wunsch in der Jugendversammlung geäußert, berichtet Martina Dill, die Jugendbeauftragte der Gemeinde. Nun habe die Gemeinde in dem Haus, in dem sich einst der Dorfladen befand, der Jugend einen Raum zur Verfügung gestellt und einiges an Vorarbeit geleistet: Neue Sanitäranlagen wurden installiert, ein Brandschutzgutachten liegt vor und auch die Nutzungsänderung liegt bereits im Landratsamt zur Unterschrift vor. Dass diese Nutzung zeitlich begrenzt ist, wissen die Jugendlichen, berichtet die Jugendbeauftragte, denn wenn die Entwicklung der Dorfmitte weiter voranschreitet, wird das Haus abgerissen. Wann der Abriss ansteht, ist jedoch noch offen. Und das sei für die Jugendlichen aktuell auch gar nicht schlimm, denn jetzt wünschen sie sich den Raum – und packen tatkräftig mit an, um einen Teil des ehemaligen Einkaufs- und Cafébereichs zu ihrem Raum zu machen.

