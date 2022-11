Diebe stehlen in Westendorf rund 200 Meter Kabel

Auf einer Baustelle an der Raiffeisenstraße in Westendorf stehlen Unbekannte 200 Meter Kabel. Die Beute hat einen Wert von rund 2500 Euro.

Kabeldiebe haben auf einer Baustelle in Westendorf zugeschlagen. Passiert ist die Tat laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Raiffeisenstraße.

Von der Baustelle entwendeten die Unbekannten rund 200 Meter Kabel. Dem Eigentümer entstand ein Diebstahlschaden von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)