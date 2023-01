Findus und Rosabella machen das Rennen in Westendorf

Die kleine Bücherei St. Georg in Westendorf bietet spannenden Lesestoff für Groß und Klein.

Um die 1500 Einwohner hat die Gemeinde Westendorf im Norden des Landkreises Augsburg. 70 von ihnen sind regelmäßig in der katholischen öffentlichen Bücherei St. Georg an der Ecke Sennereiweg/Peter-Neuschmid-Straße zu Gast, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Genau 2207 Bücher verwalten die acht Mitarbeitenden hier in den Regalen.

Anders als in vielen anderen Büchereien gibt es hier weder Tonies, noch CDs oder Gesellschaftsspiele. Stattdessen haben sich die jüngsten Leserinnen und Leser im vergangenen Jahr vor allem für das Kinderbuch "Prinzessin Rosabella" von Klara Wünschmann begeistert. Zusammen mit dem Kinderbuch "Findus zieht um" von Sven Nordqvist führte die kleine Prinzessin im Jahr 2022 die Liste der am häufigsten ausgeliehenen Bücher in Westendorf an. Einige Sachbücher, wie etwa ein Ratgeber zum Thema Babymassage, wurden hingegen noch nie ausgeliehen. Das älteste Buch steht seit 1988 im Regal und heißt "Simon und die Tiere".





Kinderbücher stehen in der Westendorfer Bücherei hoch im Kurs. Foto: Marcus Merk

Diesen Kriminalroman empfiehlt das Team der Bücherei

Spannende Bücher gibt es hier aber auch für Erwachsene. Die Mitarbeitenden empfehlen einen Kriminalroman von Joël Dicker. Er heißt "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" Die wechselnden Handlungsstränge, die den Lesenden bis zum Schluss über das Ende des Krimis im Unklaren lassen, sollen extrem spannend zu lesen sein. Geöffnet ist die Bücherei in Westendorf immer freitags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. (AZ)