Frau kommt in Westendorf von der Straße ab und touchiert einen Baum

Zum Glück nur leichter Verletzungen erlitt eine 63-jährige Frau bei einem Unfall bei Westendorf. Ihr Auto kam in einem Maisfeld zum Stehen.

Laut Polizeibericht befuhr am Samstagmorgen gegen 7 Uhr eine 63-Jährige mit ihrem Auto die Ortsverbindungsstraße Meitingen - Westendorf in nördlicher Richtung. Kurz vor Westendorf kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam schließlich in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt war ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro zu verzeichnen. (dav)

Lesen Sie dazu auch