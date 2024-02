Gemeinde Westendorf zahlt Zuschuss zur LED-Umstellung

Der Rasenplatz des VfL Westendorf soll fit gemacht werden. Wie die Pläne aussehen, erläutert ein Schreiben, das dem Gemeinderat vorgestellt wurde.

Der VfL Westendorf hat große Pläne. Mit diesen im Gepäck war die Vorstandschaft bei Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter angerückt und wollte erfahren, inwieweit die Gemeinde ihre Pläne finanziell unterstützt. Da die Pläne nicht nur langfristig gedacht, sondern auch ein "teures Thema" sind, verfasste der Verein die Pläne in schriftlicher Form. Richter stellte sie so in der Gemeinderatsitzung vor.

Verein muss fast 30.000 Euro selbst berappen

Im Jahr 2025 will der VfL Westendorf die Flutlichtanlage auf LED umstellen. Lobend erwähnte Westendorfs Bürgermeister, dass sich der Verein bereits selbst die Mühe gemacht hat, Förderanträge zu stellen. Die Gesamtkosten für die Umrüstung belaufen sich auf knapp 47.000 Euro. 30 Prozent (gut 14.000 Euro) werden vom BLSV gefördert, wenn die Gemeinde einen Zuschuss von zehn Prozent (knapp 4.000 Euro) leistet. Der Verein wird die Restsumme von knapp 29.000 Euro stemmen müssen. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die zehn Prozent Förderung zu leisten. Darüber hinaus wird die Gemeinde sich um die Standsicherheitsprüfung der Masten kümmern – mit unklarem Ende. Denn wenn die Masten den TÜV nicht bestehen sollten, wird sich der Gemeinderat nochmals mit dem Thema beschäftigen müssen.

Weitere Anschaffungen kosten über 100.00 Euro

Zu zwei weiteren teuren Ideen des VfL fielen keine Beschlüsse. Für die Beschaffung eines Rasenmäher-Roboters, dessen Anschaffung für das Jahr 2027 geplant ist, um die Ehrenamtlichen bei der Pflege der Anlage zu entlasten, stehen Kosten von circa 50.000 Euro im Raum. Die Beregnungsanlage, die der Verein im Jahr 2029 anschaffen möchte, könnte über 73.000 Euro kosten. Zu diesen beiden Projekten wünschte sich der Westendorfer Gemeinderat noch weitere Informationen.