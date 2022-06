Himmlischer Segen für die neuen Autos der Feuerwehr Westendorf

Plus Die Weihe der zwei neuen Fahrzeuge der Westendorfer Feuerwehr musste wegen der Corona-Pandemie lange Zeit verschoben werden. Nun fand die Zeremonie statt.

"Ein Dorf - drei Feste" lautet das Motto des Westendorfer Festsommers in diesem Jahr. Den Auftakt machte die Freiwillige Feuerwehr mit der Segnung des neuen Einsatzfahrzeugs HLF 10 und eines Verkehrssicherungsanhängers am Festplatz der Schmuttertalgemeinde. Warum diese erst mit einiger Verspätung stattfinden konnte.