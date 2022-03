Westendorf

12:30 Uhr

Die Igelretter von Westendorf: So hilft Familie Freund den Tieren

Plus In einem Neubaugebiet in Westendorf entstehen aus totem Holz neue Lebensräume für Tiere. Eine Familie ist besonders engagiert. So kann man mithelfen.

Von Steffi Brand

Igel Bobo könnte wahrlich Glück im Unglück haben, denn Familie Freund aus Westendorf hat ihn gefunden, aufgenommen und päppelt ihn gerade auf. Im vergangenen Herbst habe sie das noch nicht gewagt, berichtet Judith Freund. Damals haben ihre Kinder drei Igeljunge gefunden und aus Furcht davor, die Mutter könnte sie nicht mehr annehmen, vorsorglich nicht berührt. Heute – nach Gesprächen mit der Igelhilfe – weiß Judith Freund, dass sie den Tieren hätte helfen können.

