Westendorf

vor 50 Min.

In Westendorf hat eine Tagespflege für Senioren eröffnet

Plus Seit Anfang des Monats hat die frühere Bank von Westendorf eine neue Bestimmung. Sie ist die Heimat der "Schmuttersenioren".

Von Steffi Brand

Seit Anfang Juni ist der Landkreis Augsburg um eine Tagespflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren reicher. Landkreisweit gibt es aktuell 15 Tagespflege-Einrichtungen, heißt es von der Pressestelle des Landratsamtes Augsburg. In Summe sind das 214 Tagespflegeplätze im ganzen Landkreis plus 19 weitere Tagespflegeplätze in drei Pflegeheimen. Am 1. Juni hat nun die Tagespflege Schmuttersenioren in Westendorf eröffnet. Dort, wo einst die VR-Bank eine Filiale hatte und bis Ende vergangenen Jahres noch Krippenkinder des Kindergartens St. Georg Westendorf betreut wurden, gehen nun tagtäglich Seniorinnen und Senioren ein und aus.

Im Kreis Augsburg gibt es 15 Tagespflegen

Diana Krämer will mit der teilstationären Einrichtung eine Tagespflege zum Wohlfühlen anbieten. Sie sagt, in Westendorf würden „Gäste“ empfangen – keine Kunden oder Klienten oder gar Patienten. Direkt im Eingangsbereich hat jeder Gast ein Fach für ganz persönliche Dinge. Nachdem sie von ihren Angehörigen gebracht oder vom hauseigenen Hol- und Bringservice chauffiert wurden, geht es in den großen, gemeinschaftlich genutzten Aufenthaltsbereich.

