Es gibt mehrere Ideen gegen die Raumnot in der Schule Westendorf

Plus Der Gemeinderat Westendorf hat sich gegen einen Neubau der Schule entschieden. Daher landete das Thema nun erneut beim Schulverband zur Diskussion.

Der Neubau einer Grundschule für Kinder aus Westendorf und Kühlenthal ist für die Gemeinde Westendorf bereits seit dem letzten Jahr passé. Weil ein Neubau auf hohe Investitionskosten gekommen wäre und je nach Planung zu spät fertig geworden wäre, landete das Thema jedoch erneut beim Schulverband.

Im Frühjahr soll ein Architekt Optionen vorstellen, wie die Raumnot aufgelöst werden könnte, stellt Steffen Richter, der Vorsitzende des Schulverbandes, nach der Verbandssitzung in Aussicht. Abgewogen werden müsste dann, ob es sinnvoll wäre im Zuge einer Dachsanierung den Dachstuhl anzuheben und diesen anschließend direkt mit neuen Dachziegeln und einer Photovoltaikanlage zu bestücken. Auch ein externer Bau oder ein Container werden dann voraussichtlich zur Diskussion stehen.