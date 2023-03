Raumnot in der Grundschule: Nun landet das Thema im Schulverband

Plus Die Grundschule in Westendorf ist zu klein. Nun lässt der Schulverband eine Erweiterung prüfen. Die Kosten für die Gemeinden steigen.

„Wenn die Gemeinde nicht neu baut, dann landet das Thema wieder beim Schulverband.“ Mit diesen Worten legte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter die Idee eines Neubaus der Grundschule ad acta, womit das Thema der Raumnot in der Grundschule wieder zum Thema des Schulverbands wurde.