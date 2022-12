Westendorf

vor 19 Min.

Lkw-Fahrer streift in Meitingen ein Auto und fährt davon

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag in Westendorf Fahrerflucht begangen.

Artikel anhören Shape

An der Einfahrt zur B2 in Meitingen-Nord touchiert ein Lkw im Vorbeifahren einen Renault. Trotz des Schadens in Höhe von 4000 Euro sucht er das Weite.

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag in Westendorf Fahrerflucht begangen. Leidtragende war eine 73-jährige Autofahrerin, die verkehrsbedingt an der B2-Einfahrt bei Meitingen-Nord warten musste. Der Lkw-Fahrer wollte auf der rechten Fahrspur vorbeifahren, streifte dabei aber laut Polizei die Fahrerseite des Renaults. Ohne sich weiter um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern, suchte er das Weite. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten, sollen sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)

Themen folgen