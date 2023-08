Abgeordnete schwitzen bei tropischen Temperaturen für die kleine Ida

Um dem krebskranken Kind aus Mörslingen zu helfen, griffen Fabian Mehring und Max Deisenhofer in Westendorf zum Tennisschläger.

Im Landtag sind der Krumbacher Abgeordnete Max Deisenhofer (Grüne) und sein Meitinger Kollege Fabian Mehring ( Freie Wähler) selten einer Meinung. Privat sind die beiden schwäbischen Landtagsabgeordneten aber gut befreundet. Während die Landespolitiker sich sonst am Rednerpult in München rhetorisch duellieren, standen sie sich diesmal auf dem Westendorfer Tennisplatz gegenüber. Dorthin hatten die beiden Abgeordneten zu einem Benefiz-Tennisduell zugunsten der kleinen Ida aus Mörslingen geladen.

Das schwere Schicksal der an Blutkrebs erkrankten Dreijährigen, die sich nach einer erfolgreichen Stammzellentransplantation gerade zusammen mit ihren Eltern zurück ins Leben kämpft, erschütterte zu Beginn des Jahres die ganze Region. Laut ihren Eltern geht es nun endlich wieder bergauf, wobei weiterhin jeder Euro dringend gebraucht wird, damit ihre Familie Ida während der aufwendigen Therapie im Ulmer Universitätsklinikum bestmöglich unterstützen kann.

Weitere Tennisspieler machen sich für die krebskranke Ida und ihre Familie stark

„Um Wahlkampf kommen wir diesen Sommer ja alle nicht herum. Deshalb haben wir uns gedacht, wir tun damit wenigstens gemeinsam etwas Gutes“, erklären Mehring und Deisenhofer. Zahlreiche spendenbereite Zuschauer kamen am Freitagabend auf die Westendorfer Sportanlage kamen und konnten in einem eigens eingerichteten Wettbüro auf den Ausgang des Matches wetten, wobei jeder Wetteinsatz der schwerkranken Ida zugute kam.

Auch auf dem Platz ging es zwischen den beiden Abgeordneten bei tropischen Temperaturen sprichwörtlich heiß her. Am Ende setzte sich Lokalmatador Mehring in einem ansehnlichen Tennismatch mit 6:4 und 6:1 gegen Deisenhofer durch. „Im ersten Satz konnte ich Fabi zeitweise ein wenig auf mein spielerisches Niveau herunterziehen. Im zweiten Satz hat er dann seine ganze Tenniserfahrung ausgespielt“, zeigte sich der langjährige Landesliga-Handballer Deisenhofer gleichwohl zufrieden mit seinem Abschneiden. „Die eigentliche Siegerin des heutigen Abends heißt Ida“, befand Fabian Mehring.

Tennismatch in Westendorf spielte bislang mehr als 4000 Euro für Ida ein

Über zwei zusätzliche Beiträge zur Gesamtspendensumme von bislang mehr als 4000 Euro freuten sich Deisenhofer und Mehring besonders. Neuburgs Landrat Peter von Grün hatte eine gute Nachricht der Wertinger Gastwirtsfamilie Krebs im Gepäck. In deren Tennishalle spielte Mehring über den Winter gemeinsam mit weiteren Politikern aus der Region. „Stefan Krebs spendet seine Einnahmen aus diesem Abo ebenfalls für Ida“, gab der Landrat bekannt. Zusätzlich erklärte Karl-Heinz Lachner, der das jährliche Turnier zwischen den Tennisspielern aus Westendorf, Zusamaltheim und Roggden organisiert, dass auch die Einnahmen hiervon in diesem Jahr für Ida gespendet werden sollen.

„Da hat sich das Schwitzen mehr als gelohnt. So macht Wahlkampf richtig Spaß“, freuten sich die Abgeordneten Mehring und Deisenhofer. Wer am Freitag nicht dabei sein konnte und gleichwohl für Ida spenden will, kann das unter dem Betreff „Aufschlag für Ida“ laut Mehring und Deisenhofer noch über den Verein Glühwürmchen nachholen, der schwerstkranke Kinder und ihre Familien unterstützt. (AZ)