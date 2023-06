Musikverein bereitet Westendorfer Festsommer gelungenen Start

Mit einem Konzert des Musikvereins begann der Westendorfer Musiksommer. Was bis Mitte Juli noch an Veranstaltungen geplant ist.

Die ersten Klänge des Westendorfer Festsommers sind den Fans des Musikvereins Westendorf und Umgebung sicherlich noch im Ohr. Getreu dem Motto des ersten Stückes des Vororchesters „Heut ist unser Tag“ veranstaltete der Musikverein eine unterhaltsame Pfingstserenade auf dem Westendorfer Dorfplatz. Bei strahlendem Sonnenschein und kühlen Getränken boten das Vororchester, das Jugendorchester und die Stammkapelle ihrem Publikum ein bunt gemischtes Programm. Die Dirigenten Florian Wiedemann (Vor- und Jugendorchester) und Norbert Rachuth präsentierten mit ihren Musikern dem Publikum eine musikalische Reise von Latin-Pop über klassische Balladen bis hin zur traditionellen Blasmusik.

Dass es sich mit den Westendorfer Musikern gut aufspielen lässt, war im Vorfeld klar. Bei den Wertungsspielen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes in Huisheim (Landkreis Donau-Ries) stellten sie bereits im April ihr Können unter Beweis. Mit den Stücken „Ebullient Energy“ und „A Wind in Time“ erlangten die Musiker unter Dirigent Florian Wiedemann mit 93 Punkten den ersten Rang mit Auszeichnung.

Westendorfer Verein setzt auf Werbung in eigener Sache

Um auch weiterhin im Ort musizieren und bei Wertungsspielen erfolgreich sein zu können, hat der Musikverein Westendorf Mitte Mai am Musiktag in der Grundschule Westendorf teilgenommen. Die Bläsergruppe stimmte die Schüler mit drei Musikstücken ein, bevor alle Musiker zusammen die Schulhymne spielten. Anschließend hatten die Grundschüler die Gelegenheit, die verschiedenen Instrumente auszuprobieren. Der Musikverein setzt auf Werbung in eigener Sache und auf die Hoffnung, die Bläserklasse so weiterhin aufrechtzuerhalten, um langfristig neue Musikanten für das Vor- und Jugendorchester zu akquirieren.

Die Pfingstserenade war im Übrigen nur der Auftakt des Westendorfer Festsommers, der bereits am 17. und 18. Juni in die zweite Runde geht. Dann feiert die Pfarrei St. Georg Westendorf ihr Straßenfest, das mit einem Festakt am Samstag beginnt und am Sonntag sogar einen Tag der offenen Tür in der katholischen Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf umfasst. An beiden Tagen wird der Musikverein Westendorf spielen.

Im Juli wird der Musikverein dann selbst zum Gastgeber. Vom 14. bis 16. Juli veranstaltet der Musikverein Westendorf auf der Festwiese sein traditionelles Gartenfest mit einem kunterbunten dreitägigen Programm – beginnend mit der „Hüttengaudi-Party“ am Freitag mit Flo Wiedemann und DJ-Xray C, über einen traditionellen Blasmusikabend am Samstag mit der Stammkapelle Westendorf bis hin zum Weißwurstfrühstück mit anschließendem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen am Sonntag und Klängen des Blasorchesters Biberbach.

