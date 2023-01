Westendorf

Narren gehen in Westendorf auf Schnäppchenjagd

So turbulent ging es beim Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung im Pfarrsaal in Westendorf zu.

Plus Faschingskostüme für einen guten Zweck sorgten für Szenen wie früher im Schlussverkauf. Zeitweise musste der Saal geschlossen werden.

Die Prinzessinnen, Leoparden, Clowns und Bienen dieser Faschingssaison hatten am Freitagnachmittag nur ein Ziel im nördlichen Landkreis: den Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung im Pfarrsaal in Westendorf. Dort stürmten sie den Raum, in dem bereits zahlreiche Faschingskostüme und Faschingsaccessoires für Damen, Herren und Kinder an den Kleiderständern hingen.

