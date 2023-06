Parkrempler in Westendorf kommt 67-Jährigen teuer zu stehen

Beim Parken am Sportgelände in Westendorf touchiert ein 67-Jähriger ein anderes Auto. Bei der Aufnahme des Unfalls bemerkt die Polizei jedoch noch etwas anderes.

Ein kleiner Parkrempler wird einem 67-jährigen Autofahrer teuer zu stehen kommen. Der Mann hatte am Samstag gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße Am Sportgelände in Westendorf ein anderes Auto touchiert.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten allerdings Alkoholgeruch wahr. Der Test ergab laut Polizei einen Wert von rund 0,8 Promille, daher musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen, und sein Führerschein wurde einbehalten. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2000 Euro. (thia)