Polizei ermittelt nach Unfallflucht an der B2

An der Anschlussstelle Meitingen-Nord auf die B2 ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wollte ein 25-Jähriger gegen 16.30 Uhr dort auf die B2 in Richtung Augsburg auffahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto von der B2 in Richtung Thierhaupten ab. Dabei kam der Unbekannte mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, berichtet die Polizei. Der 25-Jährige musste deshalb ausweichen und touchierte mit seinem Fahrzeug dabei die Leitplanke. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro, berichten die Beamten. Der Unfallverursacher fuhr offenbar einfach weiter. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)

