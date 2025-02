Polizei meldet Einbruch in Westendorf

Bereits am Samstag ist in ein Einfamilienhaus in Westendorf eingebrochen worden, berichtet die Polizei am Dienstag. Der Einbruch fand demnach am Samstag in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr in einem Haus am Akazienring statt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro .Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)

Westendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis