Radler (15) fährt bei Meitingen mit 1,8 Promille gegen Baum

Ein kurioser Unfall ruft die Polizei auf den Plan.

Kurioser Unfall mit Folgen: In den ersten Stunden des Dienstags waren zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, gegen 1.25 Uhr auf dem Radweg zwischen Westendorf und Meitingen unterwegs. Plötzlich, so die Polizei in ihrem Bericht, kam der 15-Jährige nach links in den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 15-jährige nach Alkohol roch. Der Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)