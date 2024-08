Radlerin kommt nach Unfall mit Beckenfraktur ins Krankenhaus

Eine 34-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall am Samstagvormittag in Westendorf mit Verdacht auf eine Beckenfraktur ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, war sie auf der Straße Am Kornfeld in Richtung Westen unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Weizenfeld übersah sie eine 16-jährige Radfahrerin, die ihrerseits in südlicher Richtung unterwegs war, berichtet die Polizei. Die 34-Jährige missachtete die „rechts vor links-Regel“, weshalb es zum Zusammenstoß beider Radfahrerinnen kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)

