Schäden durch Hochwasser: Das Wasser in der Kneippanlage fließt wieder

Hohe Temperaturen sorgen an der Westendorfer Kneippanlage für regen Betrieb. Doch beim Hochwasser war die beliebte Anlage überschwemmt und teilweise durch die Wassermassen zerstört worden. Dabei wurde auch die Bepflanzung mit Kräutern und Blumen weggespült. „Die Anlage musste mit viel Eigenleistung wieder in Stand gesetzt und bepflanzt werden“, sagt Josef Specht. Der Baggerbetrieb Helmut Kraus legte den Durchlauf frei und Edeka Stoll aus Meitingen unterstützte bei der Pflanzenanlage. Nachdem der Westendorfer Zimmerermeister Georg Ziesenböck die Idee für eine Wassertretanlage hatte, wurde 2010 am Ortsrand der Schmuttertalgemeinde das Becken in Eigenleistung gebaut. „Ein Gang durch das Fließwasser, das im Sommer 13 Grad und im Winter acht Grad hat, ist erfrischend und wirkt stimmungsfreundlich“, erklären Amalie Specht (links am Beckenrand) und ihr Ehemann Josef (rechts), die bereits beim Bau der Anlage mit Hand angelegt hatten. Foto:

