Westendorf

vor 17 Min.

Westendorf sucht einen passenden Fördertopf für sein Gemeindehaus

Plus Westendorf wünscht sich ein Gemeindehaus, auch für Vereine. Das Projekt wäre zwar förderfähig, doch das allein reicht nicht für einen Zuschuss.

Von Steffi Brand

Bis dato sah der Weg einer Gemeinde zu einem neuen Projekt im Dorf regelmäßig in etwa so aus: Die Gemeinde guckte sich aus, was im Ort zu tun ist und suchte nach einem passenden Fördertopf. Anträge wurden gestellt, Zuschüsse bewilligt, Projekte umgesetzt. Doch spätestens jetzt zeigt sich mitten in Westendorf, dass es nicht immer ad hoc einen passenden Fördertopf für ein kommunales Projekt geben muss. Für das Gemeindehaus, ein inhaltlich grundsätzlich förderbares Konzept, steht nun die Suche nach geeigneten Fördertöpfen aus – und die gestaltet sich durchaus schwierig, wie Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter seinem Gemeinderatsgremium schilderte.

In dem Westendorfer Gemeindehaus könnten auch Vereine unterkommen

Die ersten Gedankenspiele rund um ein künftiges Gemeindehaus sehen vor, dass dieses eben dort errichtet werden soll, wo aktuell der ehemalige Dorfladen zum Jugendraum umgebaut wird. Klar sei dem Gremium und auch den Jugendlichen, die sich derzeit dort engagieren, dass die Räumlichkeiten nur eine temporäre Lösung darstellen können, denn: Die Bausubstanz ist schlecht – zu schlecht, um das Haus zu erhalten. Deswegen könnte eben dort auch das Gemeindehaus entstehen, in dem unter anderem Räumlichkeiten für Musikverein und Schützen vorgesehen wären. Das Projekt Gemeindehaus, in dem auch eine multifunktionale Vereinsnutzung möglich sein sollte, wäre eigentlich ein Projekt, für das es im Fördertopf der Dorferneuerung Geld geben könnte. Doch es gibt Stolpersteine auf dem Weg zu diesem Fördertopf, die sich im Falle von Westendorf zu einem „gordischen Knoten“ vereinen, erklärte Richter und stellte klar: „Wir haben ein förderfähiges Projekt, aber keinen Fördergeber – damit hängen wir in der Luft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen