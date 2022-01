Westendorf

Unfall: Autofahrer achtet in Westendorf nicht auf die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 32-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Westendorf. Der 32-Jährige wollte gegen 16 Uhr von der Straße Am Oberfeld nach links in die Straße Via Claudia abbiegen. Dabei nahm er laut Polizei einem 48-Jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand ein Gesamtschaden von rund 2000. (thia)

