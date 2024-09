Unfall beim Abbiegen bei Westendorf

Zwischen Westendorf und Ostendorf ist es am Mittwoch gegen 6.40 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 29-Jähriger von der Ortsverbindungsstraße in die Einfahrt der B2 in Richtung Augsburg einbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 51-Jährigen, die ihm auf der Ortsverbindungsstraße entgegenkam, berichtet die Polizei. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 28.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (kinp)