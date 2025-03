In einem Kreisverkehr in Westendorf ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei nahm ein 34-Jähriger einer 23-Jährigen die Vorfahrt, als er in den Kreisverkehr bei Via Claudia einfahren wollte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von mindestens 13.000. Euro. Verletzt wurde niemand, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

