Eine 33-jährige Autofahrerin bog am Donnerstag gegen 19.40 Uhr von der Straße Am Oberfeld nach links in die Straße Via Claudia in Westendorf ein. Dabei übersah sie das Auto einer Frau, die von links kommenden die Einmündung mit ihrem Wagen passierte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (diba)

